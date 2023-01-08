Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Харьков

Также россияне могут пойти в большое наступление в Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов считает маловероятным повторное наступление на Харьков, однако и не исключает такой вероятности.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"У нас в Харькове есть достаточное количество войск и мы сейчас интенсивно укрепляем государственную границу, чтобы она превратилась в неприступную линию обороны. Второе — мы не видим формирований группировки на территории Белгородской области, которая необходима для вторжения в направлении Харькова. Однако вероятность наступления существует. Ибо первый вариант — попытка повторного наступления на Киев, удар на юге. Второй вариант — Харьков и Запорожье. Третий - в Донецкой обоасти. Думаю, они могут применить третий вариант, потому что вряд ли хватит техники и вооружения, чтобы создать группировку для наступления на Киев или Харьков", — сказал Жданов.

Попытка нового наступления на Украину

Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что Россия 15 января может приступить к мобилизации. В оккупационную армию планируют призвать 500 тысяч человек.

" Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской области и Крыму. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи", — сказал представитель украинской разведки.

Об угрозе нового наступления предупреждали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте также: