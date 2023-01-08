Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Харків

Також росіяни можуть піти у великий наступ на Донеччині.
Військовий експерт Олег Жданов вважає малоймовірним повторний наступ на Харків, проте і не виключає такої ймовірності.
Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.
"У нас в Харкові є достатня кількість військ і ми зараз інтенсивно укріплюємо державний кордон, щоб він перетворився в неприступну лінію оборони. Друге - ми не бачимо формувань угруповання на території Бєлгородської області, яке потрібне для вторгнення у напрямку Харкова. Проте вірогідність наступу існує. Бо перший варіант - спроба повторного наступу на Київ, удар на півдні. Другий варіант - Харків та Запоріжжя, тобто вони можуть спробувати відрізати наше угрупування. Третій варіант - посилення наступу на Донеччині, щоб вийти на адміністративні кордони області. Я думаю, що росіяни можуть застосувати третій варіант, бо навряд їм вистачить техніки та озброєння, щоб створити угруповання для наступ на Київ чи Харків", - сказав Жданов.
Спроба нового наступу на Україну
Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Росія 15 січня може розпочати мобілізацію. До окупаційної армії планують призвати 500 тисяч осіб.
"Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - сказав представник української розвідки.
Про загрозу нового наступу попереджали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов.
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