Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Харків

Військовий експерт Олег Жданов вважає малоймовірним повторний наступ на Харків, проте і не виключає такої ймовірності.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"У нас в Харкові є достатня кількість військ і ми зараз інтенсивно укріплюємо державний кордон, щоб він перетворився в неприступну лінію оборони. Друге - ми не бачимо формувань угруповання на території Бєлгородської області, яке потрібне для вторгнення у напрямку Харкова. Проте вірогідність наступу існує. Бо перший варіант - спроба повторного наступу на Київ, удар на півдні. Другий варіант - Харків та Запоріжжя, тобто вони можуть спробувати відрізати наше угрупування. Третій варіант - посилення наступу на Донеччині, щоб вийти на адміністративні кордони області. Я думаю, що росіяни можуть застосувати третій варіант, бо навряд їм вистачить техніки та озброєння, щоб створити угруповання для наступ на Київ чи Харків", - сказав Жданов.

Спроба нового наступу на Україну

Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Росія 15 січня може розпочати мобілізацію. До окупаційної армії планують призвати 500 тисяч осіб.

" Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - сказав представник української розвідки.

Про загрозу нового наступу попереджали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов.

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