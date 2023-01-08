Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле — Шмигаль

В інтерв'ю південнокрейськими ЗМІ прем'єр висловив сподівання на допомогу від Сеула у розмінуванні. В Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

Про це він сказав в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.

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За словами прем'єра, повномасштабне вторнення РФ призвело до утворення в Україні найбільшого у світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

"Наразі це найбільше мінне поле у світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр сподівається на "велику допомогу" від Південної Кореї з її "багатим досвідом, навичками та обладнанням для роботи з розмінування".

У виданні зауважили, що 250 тисяч квадратних кілометрів — це більше не лише за площу Корейського півострова (близько 221 000 км²), а й площу Лаосу чи Румунії (близько 238 000 км²) і Великої Британії (близько 244 000 км²).

Шмигаль також наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні.

"Я добре розумію, що Південна Корея об'єднує зусилля з Україною і йде в тому ж напрямку. Я також глибоко вдячний за велику гуманітарну допомогу, яку ви надали", — підсумував український прем'єр.

Зазначається, що наразі уряд Південної Кореї виділив Україні 100 мільйонів доларів допомоги.

Раніше повідомлялося, що під Ізюмом на Харківщині трагічно загинув керівник групи піротехніків. За інформацією ДСНС, в Україні заміновано 30% території – це як дві Австрії.

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