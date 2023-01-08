Россия создала в Украине крупнейшее в мире минное поле — Шмигаль

В интервью южнокрейским СМИ премьер выразил надежду на помощь от Сеула в разминировании. В Украине общая площадь минных полей составляет 250 тысяч квадратных километров.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

Об этом он сказал в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

Также читайте Смертельное разминирование в Херсонской области: что известно о погибших полицейских и почему так произошло

По словам премьера, полномасштабное вторжение РФ привело к образованию в Украине крупнейшего в мире минного поля площадью 250 тысяч квадратных километров.

"Сейчас это крупнейшее минное поле в мире, что не только усложняет людям поездки, но и влечет за собой серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из основных отраслей экономики Украины", – отметил Шмигаль.

Премьер надеется на "большую помощь" от Южной Кореи с ее "богатым опытом, навыками и оборудованием для работы по разминированию".

В издании отметили, что 250 тысяч квадратных километров — это больше не только площади Корейского полуострова (около 221 000 км²), но и площади Лаоса или Румынии (около 238 000 км²) и Великобритании (около 244 000).

Шмигаль также отметил необходимость сохранения санкций против России и помощи Украине.

"Я хорошо понимаю, что Южная Корея объединяет усилия с Украиной и идет в том же направлении. Я также глубоко благодарен за большую гуманитарную помощь, которую вы оказали", — подытожил украинский премьер.

Отмечается, что правительство Южной Кореи выделило Украине 100 миллионов долларов помощи.

Ранее сообщалось, что под Изюмом в Харьковской области трагически погиб руководитель группы пиротехников. По информации ГСЧС, в Украине заминировано 30% территории – это как две Австрии.

Читайте также: