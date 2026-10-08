Южная Корея отозвала своего посла из Украины

Сеул отозвал посла из Украины / © twitter.com

Реклама

Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне дипломатического спора, заявили в МИДе страны.

О таком решении пишет Yonhap News.

Реклама

Причиной стала спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных из КНДР. Другие детали об отзыве посла в сообщении Yonhap News не приведены.

Реклама

Скандал между Сеулом и Киевом — что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной ассамблеи ООН заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Зеленский также упомянул обстоятельства захвата одного из них. По словам президента, военный пытался покончить с собой, когда осознал, что попал в плен.

«Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них забирают право выбора и вбивают в голову, что они должны умереть, несмотря ни на что», — заявил Зеленский.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

Реклама

В Сеуле заявили, что Украина в одностороннем порядке обнародовала информацию о передаче северокорейских военнопленных, несмотря на предварительную договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса.

В администрации президента Южной Кореи также заявили, что дальнейшее отрицание Украиной существования любого соглашения о конфиденциальности ложно и подрывает доверие между правительствами двух стран.

Издание Yonhap пишет, что Украина сама просила не разглашать передачу пленных КНДР из-за возможной критики. По заявлению офиса президента Южной Кореи, Киев опасался внутренней критики из-за отказа от возможности обменять двух северокорейских военнопленных на украинских.

Напомним, двое северокорейских военных взяли в плен в Курской области в январе 2025 года. Они стали первыми солдатами КНДР, захваченными после прямого вступления Пхеньяна в войну в 2024 году.

Реклама

По данным южнокорейской оппозиции, переговоры по передаче начались после того, как пленные сами выразили желание отправиться в Южную Корею.

Новости партнеров

Новости партнеров