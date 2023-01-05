Під Ізюмом трагічно загинув керівник групи піротехніків: що відомо

Окупанти продовжують накривали міста і села з танків і мінометів.

У результаті збройної агресії Російської Федерації на Харківщині 4 січня під час проведення розмінування через детонацію боєприпасу загинув 42-річний начальник групи піротехнічних робіт. Ще одного сапера поранено.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Відомо, що трагедія сталася в Ізюмському районі. Окрім начальника групи піротехнічних робіт, отримав поранення старший сапер тієї ж групи. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі в с. Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки", - пише керівник області.

Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

Загалом же за добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети. Громадян закликають пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними.

Тим часом російські окупанти продовжують обстрілювати з артилерії, танків та мінометів прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Під вогнем 4 січня були: Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Харківщині подружжя, яке їхало автівкою за ялинкою, проігнорувало знак про мінну небезпеку і наїхало на міну та підірвалося. Чоловік загинув. Його дружина вижила, але отримала травми.

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