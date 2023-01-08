В Минобороны разъяснили, когда будет проходить обязательная мобилизация женщин-медиков

До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специальность, не будут обязаны даже становиться на военный учет.

Украинки, работающие в медицинской сфере как врачи, медсестры и фармацевты, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

“Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, даже не имеют обязательной постановки на учет", — сказала она.

По словам Маляр, около 5 тысяч женщин находятся на фронте как добровольцы.

В то же время, заместитель министра заверила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

“Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", – сказала она.

Напомним, Кабмин Украины постановлением №1487 от 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно этому документу женщины-медики, которые по состоянию на 30 декабря 2022 года не стояли на военном учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года.

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