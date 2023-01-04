Военный учет женщин: 7 дней, чтобы прийти в военкомат

Изменены правила, по которым военнообязанные женщины должны встать на учет. Кабинет министров утвердил и опубликовал правила, по которым женщин-медиков будут брать на военный учет.

Согласно этим правилам:

Учебные заведения, где женщины получают образование по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до завершения обучения должны подать списки таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

На основании этих списков женщинам будет оформлено временное удостоверение военнообязанного и внесена информация в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

После получения медицинского образования женщины будут получать временные удостоверения военнообязанных. Их будут выдавать районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которых находятся учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.

Получив удостоверение, женщины должны в течение 7 дней прибыть в военкомат и стать на учет.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе и внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Женщины, получившие образование по медицинской специальности и не состоящие на военном учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.

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Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов предусматривает, что нетрудоустроенные женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности из перечня Минобороны, могут самостоятельно прибыть в военкомат и добровольно стать на военный учет.

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