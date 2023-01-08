В России самолет застряг в сугробе и не смог даже взлететь (видео)

В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета.

В социальных сетях очевидцы делятся кадрами, на которых видно, как пассажиры покидают самолет из-за инцидента.

По словам очевидцев, авиалайнер занесло, когда он набирал скорость, и его унесло влево от взлетно-посадочной полосы.

Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП - во время рулежки его занесло и он завяз в снегу.

Людей пришлось опять выводить из самолета и отправлять греться в аэропорт.

Напомним, что ранее в самолете мужчина помочился на женщину и показывал половой орган, но на этом проблемы не закончились.

Также в аэропорту Москвы прогремел взрыв в самолете. Из-за этого пассажиров пришлось срочно эвакуировать.

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