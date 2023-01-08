Кремль использует религию как оружие для дискредитации Украины – ISW

Разрешение представителям ПЦУ совершить рождественское богослужение в Ларве, в РФ назвали "расправой" и "открытой войной" против УПЦ МП

Путинский режим использует религию как оружие, чтобы усилить антиукраинскую пропаганду и дискредитировать наше государство.

Об этом идет речь в отчете экспертов американского Института исследования войны (ISW).

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Отмечается, что так называемые "военные блоггеры" РФ отреагировали на обнародованные 7 января кадры, где украинские защитники в форме посещают православное рождественское богослужение ПЦУ в Киево-Перческой Лавре и назвали это "расправой" и "открытой войной" против УПЦ МП. Пропагандисты заявляли, что Лавра якобы была "захвачена еретиками и раскольниками".

Аналитики ISW подчеркнули, что верующим Московского патриархата в Украине власти не препятствовали праздновать Рождество.

"Российские "блоггеры" ложно представили законную передачу Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, которая имеет явные связи с Кремлем и оказывает материальную и духовную поддержку российской войне в Украине как нападение на возможность праздновать Рождество", — говорится в сообщении.

ISW отмечает, что РПЦ продолжает поддерживать захватническую политику Путина. Сам же диктатор в своей речи на Рождество поблагодарил РПЦ за неизменную поддержку российских войск в Украине. Эксперты напоминают, что Кремль пытается позиционировать Россию защитником православных ценностей.

Напомним, что на Рождество по Юлианскому календарю, 7 января, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые за 338 лет прозвучала служба на украинском языке. Богослужение в Лавре впервые совершал предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний.

УПЦ МП 31 декабря 2022 года провела последнюю службу в Верхней лавре . Уже 1 января 2023 года УПЦ МП уже не допустили на территорию Успенского и Трапезного соборов.

В Сети мемами высмеяли наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополита Павла, известного как "Паша Мерседес", которого не пустили в монастырь. Сам владыка Павел традиционно для себя проклинал журналистов под стенами Лавры на Рождество.

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