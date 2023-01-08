Зеленський про ситуацію на передовій: "До Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи"

Президент запевнив, що Бахмут і Соледар "тримаються попри все".

Ситуація на передовій за перший тиждень нового року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 8 січня.

За його словами, Бахмут тримається попри все. Хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби наступів ворога.

Соледар також тримається, "хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко".

"Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні командувач напрямку, генерал Олександр Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Сирський відзначив бійців нагородами за стійкість.

"На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом", – сказав глава держави.

На завершення він подякував всім українським захисникам і захисницям і наголосив, що українці обороняють всю державу, де б за неї не відбувалися бої.