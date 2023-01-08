Зеленський про ситуацію на передовій: "До Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи"

Президент запевнив, що Бахмут і Соледар "тримаються попри все".
Ситуація на передовій за перший тиждень нового року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 8 січня.
За його словами, Бахмут тримається попри все. Хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби наступів ворога.
Соледар також тримається, "хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко".
"Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", – зазначив Зеленський.
Президент розповів, що сьогодні командувач напрямку, генерал Олександр Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Сирський відзначив бійців нагородами за стійкість.
"На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом", – сказав глава держави.
На завершення він подякував всім українським захисникам і захисницям і наголосив, що українці обороняють всю державу, де б за неї не відбувалися бої.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський несподівано відвідав Бахмут і нагородив захисників України. Це місто окупанти намагаються захопити ще від травня. Воно залишається однією із найгарячіших точок на всій лінії фронту.
5 січня стало відомо, що ЗСУ вибили окупантів за межі Бахмута. Проте довкола міста тривають запеклі бої.
За інформацією видання The Wall Street Journal, російська армія вимушено призупинила наступ на Бахмут і перекидає бронетехніку та артилерію в напрямку Соледара, що розташований за 15 км на північ.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 8 січня, визнала, що ситуація у Соледарі – дуже важка.
Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар – Слов'янськ.
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