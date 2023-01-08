Загроза повторного вторгнення РФ: експерт дав поради мешканцям прикордонних областей

У Російської Федерації не буде другого шансу здійснити раптовий напад сухопутним ударним формуванням.

Військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що військово-політичне керівництво України завчасно повідомлятиме про ймовірність вторгнення російських військ, називаючи орієнтовні дати.

Про це він говорив у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання мешканця прикордонної Сумської області.

“Думаю, що цього разу ми все будемо знати і жодних несподіванок не буде. Я думаю, що місцеве населення буде оповіщено, щоб мирні люди могли евакуюватися у безпечне місце і не потрапити в зону активних бойових дій, як це було в лютому-березні минулого року”, - наголосив він.

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Також він порадив стежити за новинами щодо формування ударних угрупувань армії держави-агресора біля кордонів України.

“Якщо буде формуватися ударне угруповання навпроти Сумської області, то природно вона рано чи пізно розпочне вторгнення і треба буде подумати про власну безпеку. Але я впевнений, що військово-політичне керівництво буде попереджати цивільне населення, називаючи дати ймовірного вторгнення”, - запевнив експерт.

Олег Жданов наголосив, що у Російської Федерації не буде другого шансу здійснити раптовий напад.

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