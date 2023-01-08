Арестович объяснил, почему оккупанты устраивают "атаки смертников" на Соледар

Россияне продвигаются двумя "языками", чтобы отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар – Славянск.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил цель атак российских войск, с большими потерями штурмующих Соледар Донецкой области.

Об этом он говорил в разговоре с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар — Славянск.

"Вот они двумя "языками" и продвигаются. Продвигаются понятно как, думаю, все уже видели картинку. Достигают каких-то отдельных успехов за счет атак "смертников". Уверять, что Соледар не возьмут, не знаю, могут взять, могут не взять. Бахмут точно не возьмут", – сказал Арестович.

Напомним, под Соледаром Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия РФ не контролирует город. Враг несет большие потери.

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