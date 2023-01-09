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Россия ударила ракетами по рынку на Харьковщине

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3293
Время на прочтение
1 мин
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Россия ударила ракетами по рынку на Харьковщине

Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

РФ нанесла удар из ЗРК С-300.

Российская армия утром 9 января нанесла ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. Под обстрел попал местный рынок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Предварительно, враг ударил из зенитно-ракетного комплекса С-300.

На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко рассказал, что ракеты у России не закончатся никогда. Врагу необходимо полторы-две недели для подготовки к массированному ракетному удару, но ситуация изменится.

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Дата публикации
Просмотры
3293
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