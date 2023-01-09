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Росія вдарила ракетами по ринку на Харківщині

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вдарила ракетами по ринку на Харківщині

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

РФ завдала удару з ЗРК С-300.

Російська армія вранці 9 січня завдала ракетного удару по селищу Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Під обстріл потрапив місцевий ринок.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог вдарив із зенітно-ракетного комплексу С-300.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракети у Росії не закінчаться ніколи. Наразі ворогу необхідно півтора-два тижні для підготовки до масованого ракетного удару, але ситуація зміниться.

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Дата публікації
Перегляди
4237
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