У Зеленського пояснили, навіщо Єрмак пише ребусами

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ребуси від Єрмака - це ще один із методів комунікації.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону

"Його оточення напевно йому це підказало чи він сам вибрав таку тактику. Я завжди розгадую, про що йдеться. Він же є моїм керівником. До речі, це оригінальний підхід Андрія Борисовича. Він таким чином оригінально спілкується з суспільством та займає певну інформаційну нішу. Це - зменшує пустоти, коли використовуєш певний елемент спілкування. Це ж одна із проблем інформаційного суспільства - дуже багато місця для інформації, багато майданчиків. За рахунок різних інструментів можна збільшити обсяг домінування. Таким чином пан Єрмак збільшив методи, якими можна щось донести до суспільства. Це відрізняється від того, що робить президент чи я. Таким чином більше людей розуміють позицію держави", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що свої загадкові зашифровані повідомлення-ребуси в Telegram пише, щоб "дати людям позитив і надію".

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