Зеленский поговорил с Эрдоганом: какие темы затронули

Турецкий лидер дальше предлагает посредничество в "установке крепкого мира между Россией и Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором, в частности, говорили о войне.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

"В телефонном разговоре президента Реджепа Таипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским говорилось о развитии российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Эрдоган еще раз повторил, что Турция готова "внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной", а также взять на себя роль фасилитатора и посредника в этом процессе.

Турецкий лидер также выразил украинскому коллеге соболезнования в связи с трагической аварией вертолета, упавшего в Броварах 18 января.

Напомним, что перед этим, 16 января, Эрдоган побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем разговора – обмен пленными между РФ и Украиной, Сирия, зерновое соглашение, газовый хаб.

Добавим, что 12 января главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч анонсировал телефонные переговоры Эрдогана отдельно с Путиным и отдельно с Зеленским для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной.

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