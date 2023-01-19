Формула мира должна заинтересовать Китай — Ермак

Руководитель ОП отметил, что в Формуле мира, как минимум, два пункта очень важны для Пекина.

Украина надеется, что Китай проявит интерес к предложенной президентом Владимиром Зеленским Формуле мира, которая содержит, по меньшей мере, два пункта, которые важны для Пекина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе своего онлайн-выступления в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

"Мы надеялись и надеемся, что эта ситуация изменится (в позиции Китая по войне РФ против Украины – ред.). Мы видим возможность. И, прежде всего, мы видим эту возможность через Формулу мира, предложенную президентом Зеленским. Поскольку, как минимум, есть два пункта, как мы знаем, очень важны для Китая", — сказал он.

Ермак выразил надежду, что Китай "очень серьезно посмотрит на эти наши предложения и, возможно, увидит свое участие или лидерство по некоторым пунктам".

Отдельно он отметил, что в Давосе первая леди Елена Зеленская передала документ с украинской Формулой мира присутствующим на форуме мировым лидерам, включая высокопоставленного представителя КНР.

"Мы ждем реакции Китая", — добавил Ермак.

Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны

Что дал Давосу Украине: как может приблизить победу форум?