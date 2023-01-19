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Формула мира должна заинтересовать Китай — Ермак

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Формула мира должна заинтересовать Китай — Ермак

Фото: ТСН.ua

Руководитель ОП отметил, что в Формуле мира, как минимум, два пункта очень важны для Пекина.

Украина надеется, что Китай проявит интерес к предложенной президентом Владимиром Зеленским Формуле мира, которая содержит, по меньшей мере, два пункта, которые важны для Пекина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе своего онлайн-выступления в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

"Мы надеялись и надеемся, что эта ситуация изменится (в позиции Китая по войне РФ против Украины – ред.). Мы видим возможность. И, прежде всего, мы видим эту возможность через Формулу мира, предложенную президентом Зеленским. Поскольку, как минимум, есть два пункта, как мы знаем, очень важны для Китая", — сказал он.

Ермак выразил надежду, что Китай "очень серьезно посмотрит на эти наши предложения и, возможно, увидит свое участие или лидерство по некоторым пунктам".

Отдельно он отметил, что в Давосе первая леди Елена Зеленская передала документ с украинской Формулой мира присутствующим на форуме мировым лидерам, включая высокопоставленного представителя КНР.

"Мы ждем реакции Китая", — добавил Ермак.

Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

  • Радиационная и ядерная безопасность
  • Продовольственная безопасность
  • Энергетическая безопасность
  • Освобождение всех пленных и депортированных
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
  • Вывод русских войск и прекращение боевых действий
  • Возвращение справедливости
  • Противодействие экоциду
  • Недопущение эскалации
  • Фиксация окончания войны

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Дата публикации
Просмотры
2377
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