Формула мира должна заинтересовать Китай — Ермак

Руководитель ОП отметил, что в Формуле мира, как минимум, два пункта очень важны для Пекина.
Украина надеется, что Китай проявит интерес к предложенной президентом Владимиром Зеленским Формуле мира, которая содержит, по меньшей мере, два пункта, которые важны для Пекина.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе своего онлайн-выступления в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".
"Мы надеялись и надеемся, что эта ситуация изменится (в позиции Китая по войне РФ против Украины – ред.). Мы видим возможность. И, прежде всего, мы видим эту возможность через Формулу мира, предложенную президентом Зеленским. Поскольку, как минимум, есть два пункта, как мы знаем, очень важны для Китая", — сказал он.
Ермак выразил надежду, что Китай "очень серьезно посмотрит на эти наши предложения и, возможно, увидит свое участие или лидерство по некоторым пунктам".
Отдельно он отметил, что в Давосе первая леди Елена Зеленская передала документ с украинской Формулой мира присутствующим на форуме мировым лидерам, включая высокопоставленного представителя КНР.
"Мы ждем реакции Китая", — добавил Ермак.
Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
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