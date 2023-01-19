"Приятно удивляет": Лукашенко в разговоре с Лавровым сделал неожиданный комплимент Украине (видео)

Белорусский диктатор на встрече с прихвостнем Путина выразил свое удовлетворение тем, что Украина не прибегает к "провокациям" против Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске заявил, что Украина его приятно удивляет, поскольку не идет ни на какие провокации против Беларуси, хотя Запад ее, якобы, к этому "активно побуждает".

Фрагмент разговора белорусского диктатора с прихвостнем Путина опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко во время этого разговора в первый раз подвел итоги событий за прошлый год.

"Попытки задушить нас – Россию и Беларусь – провалились", — прокомментировал он санкции и экономическое сближение двух стран.

В разговоре с Лавровым Лукашенко также заявил, что Украину "стараются использовать против Беларуси".

"Но что меня удивляет и приятно удивляет, так это то, что Украина сдерживается, не делает никаких провокаций против Беларуси, хотя активно подталкивают наши западные соседи, сами знаете кто", — сделал неожиданный комплимент белорусский диктатор.

Лукашенко: «Россия никогда не была против мира» pic.twitter.com/Wg3joxgmvH — Пул Первого (@pulpervogo) January 19, 2023

Российские пропагандисты по итогам встречи Лаврова с Лукашенко сообщили, что у России и Беларуси есть общая позиция относительно того, какие цели должны быть достигнуты во время российской "спецоперации" в Украине.

О "удовольствии" Лукашенко поведением Украины не сообщалось.

Напомним, утром четверга, 19 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй раз через месяц прибыл в Беларусь.

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