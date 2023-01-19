"Приємно дивує": Лукашенко у розмові з Лавровим зробив несподіваний комплімент Україні (відео)

Білоруський диктатор на зустрічі з прихвоснем Путіна висловив своє задоволення тим, що Україна не вдається до "провокацій" проти Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Мінську заявив, що Україна його приємно дивує, оскільки не йде на жодні провокації проти Білорусі, хоча Захід її, начебто, до цього "активно спонукає".

Фрагмент розмови білоруського диктатора з прихвоснем Путіна опублікував Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко під час цієї розмови вперше підбив підсумки подій за минулий рік.

"Спроби задушити нас - Росію і Білорусь - провалилися", - прокоментував він санкції та економічне зближення двох країн.

У розмові з Лавровим Лукашенко також заявив, що Україну "намагаються використати проти Білорусі".

"Але що мене дивує і приємно дивує, так це те, що Україна стримується, не робить жодних провокацій проти Білорусі, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, самі знаєте хто", - зробив несподіваний комплімент білоруський диктатор.

Лукашенко: «Россия никогда не была против мира» pic.twitter.com/Wg3joxgmvH — Пул Первого (@pulpervogo) January 19, 2023

Російські пропагандисти за підсумками зустрічі Лаврова з Лукашенком повідомили, що Росія і Білорусь мають спільну позицію щодо того, які цілі мають бути досягнуті під час російської "спецоперації" в Україні.

Про "задоволення" Лукашенка поведінкою України не повідомлялося.

Нагадаємо, вранці четверга, 19 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдруге за місяць прибув до Білорусі.

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