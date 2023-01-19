Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі у Києві та обговорив з ним посилення безпеки ядерної інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський наголосив на неприпустимості продовження обстрілів окупантами об’єктів української атомної енергетики. Він привітав розміщення інспекторів МАГАЕ на українських АЕС.

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"Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо", – цитує главу держави його пресслужба.

Президент з очільником МАГАТЕ окремо обговорили ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Зеленський відзначив важливість зусиль Ґроссі, спрямованих на роз’яснення країнам-членам МАГАТЕ порушень Росією норм ядерної безпеки, а також доведення до світу необхідності якнайшвидшої деокупації ЗАЕС.

Президент відзначив, що необхідна присутність іспекторів МАГАТЕ на станції. Глава держави окремо наголосив на важливості демілітаризації АЕС та виведення з неї всіх представників РФ.

Під час зустрічі було домовлено продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в державі на тлі бойових дій, що тривають.

Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ розмістило свої місії на Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС, аби допомогти гарантувати ядерну безпеку.

Зауважимо, в середині січня російські окупанти позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

Водночас загарбники перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити їй "експлуатаційну організацію".

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