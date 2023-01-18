На Чорнобильську АЕС прибула місія МАГАТЕ

МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що у середу, 18 січня, на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації.

Про це Рафаель Гроссі написав у Twitter.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - написав він.

@IAEAorg continues to expand its presence in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl (#ISAMICH). Our experts will stay at all NPPs to provide vital nuclear safety & security assistance in these extremely difficult and challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії залишатимуться на всіх українських атомних електростанціях, аби надавати життєво необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС розмістили постійну комісію МАГАТЕ, щоб "зменшити ядерну небезпеку.

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