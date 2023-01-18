Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чорнобильську АЕС прибула місія МАГАТЕ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
559
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чорнобильську АЕС прибула місія МАГАТЕ

Фото: Чорнобильська АЕС / Instagram

МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що у середу, 18 січня, на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації.  

Про це Рафаель Гроссі написав у Twitter.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - написав він.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії залишатимуться на всіх українських атомних електростанціях, аби надавати життєво необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС розмістили постійну комісію МАГАТЕ, щоб "зменшити ядерну небезпеку.

​​Читайте також:

МАГАТЕ вже в Україні: агентство розпочало роботу на Південноукраїнській атомній станції

МАГАТЕ вже в Україні: агентство розпочало роботу на Південноукраїнській атомній станції

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
559
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація