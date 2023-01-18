На 101-му році життя помер легендарний командир УПА Мирослав Симчич

Мирослав Симчич провів 32,5 роки у радянських концтаборах і вийшов на свободу лише в 1985 році.

Сьогодні, 18 січня, помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич "Кривоніс", який 32 роки свого життя провів у радянських концтаборах.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"5 січня цього року він відзначив свій 100-літній ювілей. За своє довге життя Мирослав Симчич пережив більше 32 років концтаборів. Однак його не зламали ні жорстокі тортури, ні катування. Свій життєвий шлях він присвятив боротьбі за незалежність України", – зазначила Онищук.

Фото: Фото з соціальних мереж

Що відомо про Мирослава Симчича

Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів на Івано-Франківщині. У 19-річному віці вступив до лав ОУН.

Симчич прославився завдяки успішному бою за Космач у січні 1945 року. Тоді близько 200 упівців під його керівництвом знищили каральний загін НКВС, що налічував понад 400 осіб.

"У той час вже була організована досить серйозна військова сила: 16 сотень, від 180 до 220 осіб, добре озброєні. Нам наша розвідка дала знати з області, що готується напад на Космач. Наше командування вирішило їх не пустити. Ми довго йшли, зайшли до села Рушір, а це десь 6 кілометрів від Космача. Я подивився – місце прекрасне: з одного боку – дорога і міст через річку. Ми вирішили: якщо цей міст розібрати, то більшовики не зможуть проїхати до Космача, і треба їх зупинити. Перша машина мало не влетіла в обрив, де ми розкидали міст, підійшло так чотири машини, одна за другою, вантажні машини з солдатами, легкова з командуванням, з генерал-майором Дергачовим. Скільки там впало живих і хто там був з генералів, то я довідався у 1968 році, коли мене вдруге арештували, то там тоді впало 386 вбитих енкаведистів і 50 важкопоранених померли в Коломиї і в Івано-Франківську в шпиталях", – розповідав легендарний упівець виданню "Радіо Свобода".

Був затриманий 1948 року. Був на 25 років позбавлення волі, проте 1956 рку термін скоротили. . У 1963 році Симчича звільнили. Вдруге Героя заарештували у 1968 році. Загалом він провів 32,5 роки у радянських концтаборах і вийшов на свободу лише в 1985 році.

Мирослава Симчича офіційно реабілітували лише 2017 року. У жовтні 2022 року Мирославу Симчичу присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

У березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення РФ Симчич наголошував, що наша держава вистоїть у боротьбі з окупантами і переможе.

"Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати", — говорив легендарний упівець.

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