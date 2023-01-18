На Чернобыльскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ

МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в среду, 18 января, на Чернобыльскую АЭС прибыла постоянная миссия организации.

Об этом Рафаэль Гросси написал в Twitter.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", — написал он.

@IAEAorg ведет к расширению его ощущения в #Украина. Сегодня, я закончил IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl ( #ISAMICH ). Наши эксперты будут принимать на все НПП для обеспечения витаминной энергетики безопасности и безопасности в этих чрезвычайно четких и challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau – Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

Эксперты Международного агентства по атомной энергии будут оставаться на всех украинских атомных электростанциях, чтобы оказывать жизненно необходимую помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Напомним, на Ровенской АЭС разместили постоянную комиссию МАГАТЭ, чтобы "уменьшить ядерную опасность".

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