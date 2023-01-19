У парламенті Німеччини знову не змогли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard

У Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні сучасних танків Leopard 1 та Leopard 2. Декілька фракцій виступили проти.

Про це інформує Європейська правда.

У своїй пропозиції парламентська група ХДС/ХСС закликали федеральний уряд Німеччини надати промисловості та третім країнам дозвіл на експорт бойових танків Leopard-1 та Leopard-2. А також консерватори закликали надати Україні танки Leopard 2 зі складів Бундесверу і паралельно закуповлювати нові танки для Бундесверу.

Обговорення тривало декілька годин. Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца надати "зелене світло" для постачання основних бойових танків Leopard, пригадавши його весняну обіцянку.

Після цього Бундестаг передав пропозицію депутатської групи ХДС/ХСС про постачання бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення. Втім, голосування провалося через фракції правлячої коаліції – соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих". Водночас і консерватори, й три фракції правлячої коаліції виступили за продовження військової підтримки України

9 країн Європи обіцяють потужну військову допомогу Україні

Представники Міноборони дев’яти країн Європи підписали 19 січня "Талліннську декларацію", зобов’язавши надавати подальшу військову допомогу Україні, та закликали інших членів НАТО якнайшвидше надати Україні пакети допомоги для перемоги 2023 року. Це – міністри оборони Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, представники Міністерств оборони Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.

Тим часом, як для Reuters повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, 20 січня на зустрічі саміту"Рамштайн" декілька країн оголосять про наміри відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard.

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