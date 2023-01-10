Росіяни перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу – "Держатомрегулювання"

Окупанти також не полишають спроб під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до енергосистеми Росії.

Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити їй "експлуатаційну організацію".

Про це на брифінгу в Медіацентрі розповів в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"Станом на сьогодні ЗАЕС перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації ЗАЕС рашистськими загарбниками. Всі 6 енергоблоків перебувають в зупиненому стані. Але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Електроенергія потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива", - зазначив він.

Очільник Держатомрегулювання також розповів, що росіяни фактично перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, де лагодять техніку.

Також відбуваються протиправні спроби призначити фейкову експлуатуючу організацію для ЗАЕС, яку не визнано жодною країною.

Росіяни продовжують спроби під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми.

"Чи можливо приєднати Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії? Ми вже бачили ці спроби, вони невдалі та завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти Запорізьку АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не призведуть. До того ж міжнародні організації – МАГАТЕ та ООН – у своїх резолюціях неодноразово констатують, що Запорізька АЕС – це українська власність, і електрика, яку вона виробляє і може виробляти, також українська", - резюмував Коріков.

Ситуація на ЗАЕС

У МАГАТЕ заявили, що резервне електропостачання ЗАЕС відновлено після завершення ремонту лінії 330 кВ, яка була відключена викликаними обстрілами.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз на території Запорізької АЕС перебуває близько 500 озброєних російських окупантів.

Окупанти також змусили близько трьох тисяч працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції отримати паспорти РФ.

Також відомо, що перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко приїхав на захоплену Запорізьку АЕС.

Читайте також: