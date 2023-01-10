У Росії загадково загинув полковник з Москви: відео

Російському полковнику було 50 років.
У Росії загадково загинув полковник МВС з Москви Хабас Ципінов. Він поїхав до родичів на свята та впав у річку.
Про це пишуть російські пропагандисти.
Російський силовик, який живе та працює в Москві поїхав на свята до родичів у Кабардино-Балкарію. Там він нібито вийшов до річки, щоб подихати свіжим повітрям.
За загадкових обставин російський полковник послизнувся та впав у воду. Його тіло знайшли через кілька днів.
Хабас Ципінов був начальником центру для неповнолітніх злочинців та викладав в університеті МВС в Москві.
Загадкові смерті в Росії
У Росії фіксується все більше загадкових смертей серед високопоставлених чиновників.
Так, помер розробник крилатих ракет "Калібр", науковий керівник російського концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" Павло Камнєв.
Раніше в Індії загадково загинув один з найбагатших депутатів Росії.
Також у Росії мертвим знайшли 46-річного депутата держдуми Миколу Петруніна. Петрунін був депутатом держдуми від партії "Єдина Росія". Також він обіймав посаду заступника голови комітету з енергетики.
21 вересня стало відомо про смерть колишнього ректора Московського авіаційного інституту Анатолія Геращенка внаслідок нещасного випадку.
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