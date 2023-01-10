В России загадочно погиб полковник из Москвы: видео

Российскому полковнику было 50 лет.

В России загадочно погиб полковник МВД из Москвы Хабас Ципинов. Он поехал к родственникам на праздники и упал в реку.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Российский силовик, живущий и работающий в Москве, поехал на праздники к родственникам в Кабардино-Балкарию. Там он будто бы вышел к реке, чтобы подышать свежим воздухом.

При загадочных обстоятельствах полковник поскользнулся и упал в воду. Его тело обнаружили через несколько дней.

Хабас Цыпинов являлся начальником центра для несовершеннолетних преступников и преподавал в университете МВД в Москве.

Загадочные смерти в России

В России фиксируется все больше загадочных смертей среди высокопоставленных чиновников.

Так, скончался разработчик крылатых ракет "Калибр", научный руководитель российского концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев.

Ранее в Индии загадочно погиб один из самых богатых депутатов России.

Также в России мертвым нашли 46-летнего депутата госдумы Николая Петрунина. Петрунин был депутатом госдумы от партии "Единая Россия". Также он занимал должность заместителя председателя комитета по энергетике.

21 сентября стало известно о смерти бывшего ректора Московского авиационного института Анатолия Геращенко в результате несчастного случая.

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