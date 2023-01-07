Лукашенко: Ми підтримуємо братів-росіян, але не забуваємо й про українців

Білоруський самопроголошений лідер Олександр Лукашенко заявив, що Білоруси підтримують своїх російських братів, але й нібито "не забувають" і про українців.

Під час візиту до Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря вранці 7 січня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна на тлі підтримки російської агресії нібито не забуває і про українців.

Про це пише білоруське видання БЕЛТА.

Лукашенко пригадав, що нещодавно Свято-Єлисаветинський монастир збирав допомогу для російських окупантів на фронті, за що потрапив під критику "проплачених втікачів".

"Ви робите правильно. Не звертайте уваги на десяток-другий проплачених людей. Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я це ніколи не приховував. І вчорашній мій візит до військових, до російських військових, не приховуючи, говорить про те, що ми підтримували та підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо і про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, минулого року знайшли постійне місце проживання та притулок у нашій країні", - заявив Лукашенко.

Від додав, що "необхідно простягати руку допомоги кожному, хто її потребує".

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко навідався до російських військ, що розташувалися на полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області і заявив, що вони "роблять спільну справу".

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