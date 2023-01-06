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Лукашенко навідався до російських військ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лукашенко навідався до російських військ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

Росіяни заявили диктатору, мовляв, підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко навідався до російських військ, що розташувалися на полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області.

Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА.

Зазначається, що диктатор заслухав доповідь про завершення "бойового злагодження" частин угруповання. Представник російських збройних сил розповів Лукашенку про завершення спільних навчань. Мовляв, на даному етапі підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

"Спільну справу робимо... Якщо будуть запитання до мене, скажіть", - прокоментував "президент" Білорусі.

© Пул Першого Telegram-канал
Фото: Пул Першого Telegram-канал

До слова, раніше білоруське міноборони заявило, що до країни прибувають "особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації".  Військові РБ стверджують, що нібито створення російсько-білоруського угруповання військ "пов'язане зі ситуацією, що складається поблизу кордонів".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 5 січня підписав зміни до закону про громадянство, які, зокрема, передбачають його позбавлення в разі участі в екстремістській діяльності.

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Дата публікації
Перегляди
1842
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