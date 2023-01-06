Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на 6 січня

Повідомляють про зліт літака.
У п'ятницю, 6 січня, повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Станом на 12:47 "червоні" всі регіони та Київ.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Перші області почали "червоніти" о 12:45. На Тернопільщині та Рівненщині останніми сповістили про небезпеку - о 12:48.
До слова, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 12:40 пішов на зліт Міг-31К ВКС РФ - носій гіперзвукових ракет "Кинжал".
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, 5 січня президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.
Міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно має тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
Читайте також:
- У новому пакеті допомоги США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow - Politico
- Під Бахмутом збили російський літак: він впав на село (відео)
- Експерт заявив, що тривала війна знищить популярність диктатора: "Путін не має виходу з катастрофи"