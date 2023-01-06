Бронюйте ліки на LikiE - швидко, вигідно та надійно

Онлайн-покупки стали звичними та звичайними для українців, адже це можливість придбати необхідне швидко, вигідно та комфортно.

Сервіс LikiE створений, щоб оптимізувати та максимально спростити пошук та купівлю фармацевтичних товарів, замінивши виснажливі походи аптек на пару кліків мишкою.

LikiE – унікальна платформа, яка допомагає знайти інформацію та придбати потрібні препарати, аксесуари та вироби медичного призначення. Ми співпрацюємо з більш ніж 5000 аптек по всій Україні, за винятком областей, де це неможливо через військові дії. Також стабільно збільшуємо список партнерів, щоб люди з будь-якого куточка країни могли скористатися порталом та купити ліки у місці, де їм зручно.

Що являє собою портал? На одному сайті зібрані всі найактуальніші товари медичного призначення:

ліки;

вітаміни;

БАДи;

обладнання;

В описі кожної позиції докладно вказані показання, протипоказання, спосіб застосування та інша інформація. Є можливість переглянути вартість обраного товару в різних аптеках. Завдяки сервісу LikiE можна придбати препарат за найнижчою ціною у вашому населеному пункті. Порівнюйте ціни та бронюйте найвигіднішу пропозицію онлайн.

Бронювання через портал LikiE - це оптимізація процесу придбання ліків:

ви не бігаєте аптеками міста в пошуку необхідного препарату;

ви не переплачуєте за товар, який можна купити дешевше;

ви впевнені, що заброньована позиція буде у наявності.

Часто потрібен не один товар, а відразу кілька, але наявність усіх в одному місці велика рідкість. LikiE підбере оптимальні локації та прокладе маршрут через аптечні пункти, розташовані неподалік один від одного, щоб ви могли швидко та комфортно придбати всі ліки. Порівнюйте ціни, вибирайте аптеки, бронюйте та купуйте з максимальною вигодою та мінімальними витратами часу, грошей та нервів.

Ми постійно розвиваємось і не перестаємо покращувати наш портал. Незабаром на сайті, крім бронювання препаратів, з'явиться новий функціонал:

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електронні рецепти;

чек-ап здоров'я;

бонусна програма;

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