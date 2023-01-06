Бронируйте лекарства на LikiE - быстро, выгодно и надежно

Онлайн-покупки стали привычными и обыденными для украинцев, ведь это возможность приобрести необходимое быстро, выгодно и комфортно.

Сервис LikiE создан, чтобы оптимизировать и максимально упростить поиск и покупку фармацевтических товаров, заменив изнурительные походы по аптекам на пару кликов мышкой.

LikiE – уникальная платформа, помогающая найти информацию и приобрести нужные препараты, аксессуары и изделия медицинского назначения. Мы сотрудничаем более чем с 5000 аптек по всей Украине, за исключением областей, где это невозможно в связи с военными действиями. Также стабильно увеличиваем список партнеров, чтобы люди с любого уголка страны могли воспользоваться порталом и купить лекарства в месте, где им удобно.

Что собой представляет портал? На одном сайте собраны все самые актуальные товары медицинского назначения:

лекарства;

витамины;

БАДы;

оборудование;

В описании каждой позиции подробно указаны показания, противопоказания, способ применения и другая важная информация. Есть возможность посмотреть стоимость выбранного товара в разных аптеках. Благодаря сервису LikiE вы можете приобрести препарат по наименьшей цене в вашем населенном пункте. Сравнивайте цены и бронируйте самое выгодное предложение онлайн.

Бронирование через портал LikiE - это оптимизация процесса приобретения лекарств:

вы не бегаете по аптекам города в поиске необходимого препарата;

вы не переплачиваете за товар, который можно купить дешевле;

вы уверены, что забронированная позиция будет в наличии.

Часто нужен не один товар, а сразу несколько, но наличие всех в одном месте – большая редкость. LikiE подберет оптимальные локации и проложит маршрут через аптечные пункты, расположенные недалеко друг от друга, чтобы вы могли быстро и комфортно приобрести все лекарства. Сравнивайте цены, выбирайте аптеки, бронируйте и покупайте с максимальной выгодой и минимальными затратами времени, денег и нервов.

Мы постоянно развиваемся и не перестаем улучшать наш портал. Совсем скоро на сайте, кроме бронирования препаратов, появится новый функционал:

квалифицированная консультация врача;

электронные рецепты;

чек-ап здоровья;

бонусная программа;

настройка регулярных заказов, что особенно актуально при лечении хронических заболеваний или для оформления регулярных поставок на точки продаж или волонтерам.

Берегите здоровье – самый ценный ресурс. Берегите время – его не вернуть. Избежать болезней невозможно, но справиться с ними проще, когда есть LikiE.