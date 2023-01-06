Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Бахмутом збили російський літак: він впав на село (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Бахмутом збили російський літак: він впав на село (відео)

Фото: Associated Press

Літак впав у селі Весела Долина.

Напередодні, 5 січня, в Донецькій області українські сили протиповітряної оброни "приземлили" російський літак. Він впав в одному з сіл.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показали у відео наслідки.

"Російський літак, збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня, впав у селі Весела Долина на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни ЗСУ ліквідували 285 ворожих літаків та 272 гелікоптери. Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 січня становлять понад 110 250 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 530 російських загарбників.

Читайте також:

Росія поплатиться за війну: можна відібрати щонайменше 300 мільярдів доларів

Росія поплатиться за війну: можна відібрати щонайменше 300 мільярдів доларів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
13к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація