Під Бахмутом збили російський літак: він впав на село (відео)

Напередодні, 5 січня, в Донецькій області українські сили протиповітряної оброни "приземлили" російський літак. Він впав в одному з сіл.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показали у відео наслідки.

"Російський літак, збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня, впав у селі Весела Долина на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни ЗСУ ліквідували 285 ворожих літаків та 272 гелікоптери. Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 січня становлять понад 110 250 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще понад 530 російських загарбників.

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