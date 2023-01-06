У МВС розповіли, навіщо Путіну "різдвяне перемир'я": є дві теорії

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував так зване "різдвяне перемир'я" російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Денисенка, президенту країни-агресорки Путіну потрібне це "перемир'я", аби перебити у РФ картинку з Макіївкою. Є ймовірність провокацій ворога в Києво-Печерській Лаврі.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко написав у своєму Фейсбуці.

Він переконаний, що запит Путіна про "перемир’я на Різдво" це, ймовірно, спроба в середині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю.

"Річ у тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовин спрацювала. Щобільше, мають озвучити імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів", - вважає Денисенко.

Радник очільника МВС також припускає, що у Росії готують провокації в Лаврі.

"Одним словом, нічого нового. Все, як завжди, примітивно", - додав Денисенко.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що заява президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що на православне Різдво Збройні сили РФ дотримуватимуться режиму припинення вогню може бути інформаційною операцією. Її мета – заподіяти шкоди репутації України.

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