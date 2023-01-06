Под Бахмутом сбили российский самолет: он упал на село (видео)

Самолет упал в селе Веселая Долина.
Накануне, 5 января, в Донецкой области украинские силы противовоздушной обороны "приземлили" российский самолет. Он упал в одном из сел.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало в видео последствия.
"Российский самолет, сбитый украинским ПВО под Бахмутом 5 января, упал в селе Веселая Долина в Донецкой области", — говорится в сообщении.
Напомним, с начала войны ВСУ ликвидировали 285 вражеских самолетов и 272 вертолета. Общие боевые потери России к утру 6 января составляют более 110 250 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 530 российских захватчиков.
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