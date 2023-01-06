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Под Бахмутом сбили российский самолет: он упал на село (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8058
Время на прочтение
1 мин
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Под Бахмутом сбили российский самолет: он упал на село (видео)

Фото: Associated Press

Самолет упал в селе Веселая Долина.

Накануне, 5 января, в Донецкой области украинские силы противовоздушной обороны "приземлили" российский самолет. Он упал в одном из сел.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало в видео последствия.

"Российский самолет, сбитый украинским ПВО под Бахмутом 5 января, упал в селе Веселая Долина в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны ВСУ ликвидировали 285 вражеских самолетов и 272 вертолета. Общие боевые потери России к утру 6 января составляют более 110 250 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 530 российских захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
8058
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