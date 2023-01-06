Лукашенко посетил российские войска в Беларуси: "Общее дело делаем"

Россияне заявили диктатору, мол, подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко наведался в российские войска, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Об этом сообщило государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Отмечается, что диктатор заслушал доклад о завершении "боевого разрешения" частей группировки. Представитель российских вооруженных сил рассказал Лукашенко о завершении совместных учений. Мол, на данном этапе подразделения РФ готовы к выполнению задач по назначению.

"Совместное дело делаем... Если будут вопросы ко мне, скажите", — прокомментировал "президент" Беларуси.

Фото: Пул Первого Telegram-канал

К слову, ранее белорусское минобороны заявило, что в страну прибывают "личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации". Военные РБ утверждают, что якобы создание российско-белорусской группировки войск "связано с ситуацией, складывающейся вблизи границ".

Напомним, Александр Лукашенко 5 января подписал изменения в закон о гражданстве, которые, в частности, предусматривают его лишение в случае участия в экстремистской деятельности.

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