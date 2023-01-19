Чи вступить Лукашенко із "паперовою" армією у війну: у США прокоментували загрозу нового наступу

Стратегічна мета нових навчань Білорусі та РФ може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій, вважають у США.

У США поки не бачать ознак, які б свідчили про ймовірну підготовку білоруської армії до прямого вступу у війну проти України.

Про це під час брифінгу розповів представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні", - сказав він.

Щодо занепокоєння Польщі, Кірбі відповів, що США поділяють ці хвилювання.

Також представник Білого дому відреагував на спільні військові навчання російської табілоруської авіації поблизу українського кордону. Він зауважив, що стратегічна мета цих навчань може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій.

Загроза для України з боку Білорусі

Нагадаємо, від понеділка, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів ЗС Республіки Білорусь та Російської Федерації, які входять до регіонального угруповання військ. Наступного дня стало відомо, що до республіки на так звані "військові навчання" прибули російські бомбардувальники Су-34.

За даними прикордонників, на території Білорусі перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

Тим часом голова Рівненської ОВА Віталій Коваль попереджає, що авіанавчання у Білорусі вплинуть на ритм життя всієї України, і що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.

Білорусь і Росія підняли авіацію задля навчання

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