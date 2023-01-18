У Білорусі "моніторять" українців, які працюють у держструктурах режиму Лукашенка: що відомо

У Білорусі збирають інформацію про українців, які працюють у держструктурах режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють білоруські журналісти з посиланням на очевидців.

Видання з'ясувало, що тамтешній Мінміськвиконком розіслав до підлеглих держструктур листа з вимогою надати дані про українців, які працюють там, "незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь". З якою метою збирається інформація, у листі не уточнюється.

"Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основного працівника, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію представляти в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не треба", — сказано у запиті Мінміськвиконкому, який було розіслано до державних установ.

Цікаво, що раніше аналогічну інформацію про своїх співробітників збирало керівництво білоруської залізниці. Згодом працівників, які народилися в Україні, викликали до обласних управлінь КДБ та розпитували про родичів в Україні і про ставлення до війни.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила сумнів у можливості повторення сухопутної атаки проти України з території Білорусі. За її словами, режим Лукашенка невпевнений, що якщо він відправить війська воювати з російською армією в Україну, білоруси не перейдуть на інший бік і не зрадять його.

Раніше у Білорусі взялися "перевіряти" інформацію про військовозобов'язаних медичних працівників і викликати їх до військкоматів. Їм активно вручають повістки на збори.