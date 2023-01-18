В Беларуси "мониторят" украинцев, работающих в госструктурах режима Лукашенко: что известно

В Беларуси собирают информацию об украинцах, работающих в госструктурах режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщают белорусские журналисты со ссылкой на очевидцев.

Издание выяснило, что местный Мингорисполком разослал в подчиненные госструктуры письмо с требованием предоставить информацию об работающих там украинцах "независимо от даты переезда в Республику Беларусь". С какой целью собирается информация, в письме не уточняется.

"Прошу сегодня, до 14:00, предоставить информацию о гражданах, работающих в вашей организации как основном работнике, местом рождения которых является Украина, независимо от даты переезда в Республику Беларусь. Форма представления информации прилагается. Информацию представлять в электронном виде формате WORD, на бумажном носителе не нужно", — говорится в запросе Мингорисполкома, который был разослан в государственные учреждения.

Интересно, что ранее аналогичную информацию о своих сотрудниках собирало руководство белорусской железной дороги. Впоследствии работников, родившихся в Украине, вызвали в областные управления КГБ и расспрашивали о родственниках в Украине и об отношении к войне.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила сомнение в возможности повторения сухопутной атаки против Украины с территории Беларуси. По ее словам, режим Лукашенко не уверен, что если он отправит войска воевать с российской армией в Украину, белорусы не перейдут на другую сторону и не изменят ему.

Ранее в Беларуси взялись "проверять" информацию о военнообязанных медицинских работниках и вызвать их в военкомат. Им активно вручают повестки на собрание.