Війна заради її "припинення": Путін видав нову абсурдну причину початку "спецоперації"

Більше того, очільник Кремля знову цинічно заговорив "про захист людей", які щодня гинуть від рук росіян.

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про причини розв'язання проти України повномасштабної війни, яку у РФ називають "спеціальною воєнною операцією" ("СВО").

Про це він вирішив поговорити на зустрічі з ветеранами Другої світової війни 18 січня.

Так, за абсурдними словами очільника Кремля, Росія почала широкомасштабну війну проти України, аби припинити війну, яка розпочалася 2014 року на Сході.

"Повномасштабні бойові дії на Донбасі не припиняються від 2014 року, і всі дії Росії, зокрема спецоперація, націлені на припинення цієї війни. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема СВО — це спроба припинити цю війну, ось у чому сенс СВО. Захистити наших людей, які там мешкають. Це наші історичні території, ми примирилися історично з цим, проте ми не могли не відреагувати, що там сталося після перевороту державного", — зазначив диктатор країни-агресорки.

Широкомасштабна війна РФ проти України

Нагадаємо, що Росія 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабний наступ на Україну, завдавши низку ракетних ударів по населених пунктах майже в усіх регіонах. Ба більше, російська армія намагалася захопити Київ, окупувавши частину Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Також читайте Чому Путін погрожує загострити війну: пояснення Резнікова

Наприкінці березня та у квітні ці території було деокуповано. Окрім цих регіонів, РФ також окупувала частину Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Варто зазначити, що за майже 11 місяців війни у Путіна постійно змінювалися цілі "СВО" — від "денацифікації та демілітаризації України" до "захисту РФ та "ЛДНР"".

Читайте також: