Чому Путін погрожує загострити війну: пояснення Резнікова

Захопленням Бахмута, Путін хоче показати громаданям РФ, що його так звана "спецоперація" є успішною.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Росія погрожує Україні ескалацією на війні, оскільки хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах.

В інтерв'ю очільник Міноборони України сказав в інтерв'ю для NHK.

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За його словами, росіяни хочуть зберегти обличчя й представити себе переможцями.

"Стратегічна мета росіян - сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалацією. Росіяни хочуть зберегти обличчя та представити себе переможцями", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що Україна розпочне переговори з Москвою лише після того, як очільник Кремля виведе з усієї території свої війська.

Також міністр оборони пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут Донецької області. На думку Резнікова, взявши українське місто, Путін покаже громаданям РФ, що його так звана "спецоперація" є успішною. Це, своєю чергою, дозволить зберегти його диктаторський режим.

Битва за Бахмут та Соледар

Нагадаємо, станом на 17 січня битва за Бахмут та Соледар триває, українські сили надалі тримають оборону. Там продовжують точитися запеклі бої. Окупанти кинули усі сили на Бахмутський напрямок. Атакуючи позиції ЗСУ, ворог зазнає великих втрат. Так, за даними українського Офісу президента, під Бахмутом та Соледаром могли загинути до 20 тис. ворожих солдатів.

За даними української розвідки, президент РФ Володимир Путін вкотре поставив новий термін захоплення Донбасу, а також формування певної зони безпеки. Наказ диктатора має бути виконаний до березня.

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