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Почему Путин угрожает обострить войну: объяснение Резникова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Почему Путин угрожает обострить войну: объяснение Резникова

Фото: Getty Images

Взятием Бахмута, Путин хочет показать гражданам РФ, что его так называемая "спецоперация" успешна.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Россия угрожает Украине эскалацией на войне, поскольку хочет сесть за стол переговоров на своих условиях.

В интервью глава Минобороны Украины сказал в интервью NHK.

По его словам, россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

"Стратегическая цель россиян — сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что Украина начнет переговоры с Москвой только после того, как глава Кремля выведет со всей территории свои войска.

Также министр обороны объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут Донецкой области. По мнению Резникова, взяв украинский город, Путин хочет показать гражданам РФ, что так называемая "спецоперация" является успешной. Это, в свою очередь, позволит сохранить его диктаторский режим.

Битва за Бахмут и Соледар

Напомним, на 17 января битва за Бахмут и Соледар продолжается, украинские силы в дальнейшем держат оборону. Там продолжают идти ожесточенные бои. оккупанты бросили все силы на Бахмутское направление. Атакуя позиции ВСУ, враг несет большие потери. По данным украинского Офиса президента, под Бахмутом и Соледаром могли погибнуть до 20 тыс. вражеских солдат.

По данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин в очередной раз поставил новый срок захвата Донбасса, а также формирование определенной зоны безопасности. Приказ диктатора должен быть исполнен до марта.

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Дата публикации
Просмотры
6159
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