Влаштувала розгром: ще одна українка вийшла до 1/16 фіналу Australian Open

Марта Костюк стала третьою представницею нашої країни, яка пробилася до наступної стадії.

Українська тенісистка Марта Костюк (№61 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2023.

У другому раунді змагань 20-річна уродженка Києва обіграла австралійку Олівію Гадекі (№199 WTA).

Матч тривав 58 хвилин. Костюк легко розібралася зі своєю суперницею за два сети – 6:2, 6:1.

Протягом зустрічі українка тричі подала навиліт, уникла подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Марта втретє в кар'єрі зіграє у третьому колі Australian Open. В 1/16 фіналу вона побореться проти третьої ракетки світу, американки Джессіки Пегули.

Раніше до третього кола Australian Open-2023 вийшла перша ракетка України Ангеліна Калініна. Також до наступної стадії турніру пробилася ще одна українка Катерина Байндль.

Нагадаємо, єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open-2023 Олексій Крутих з боєм вилетів на старті основної сітки.

Читайте також:

Не зміг захистити титул: легендарний Надаль сенсаційно вилетів з Australian Open-2023

Після скандалу на матчі українки: Australian Open офіційно заборонив прапори Росії та Білорусі

Ганьба на Australian Open: фанати прийшли на матч українки з прапором РФ і обличчям Путіна на футболці