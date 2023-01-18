Устроила разгром: еще одна украинка вышла в 1/16 финала Australian Open

Марта Костюк стала третьей представительницей нашей страны, которая пробилась в следующую стадию.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) вышла в третий круг Australian Open-2023.

Во втором раунде соревнований 20-летняя уроженка Киева обыграла австралийку Оливию Гадеки (№199 WTA).

Матч продолжался 58 минут. Костюк легко разобралась со своей соперницей за два сета – 6:2, 6:1.

В течении встречи украинка трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейкпойнтов.

Марта в третий раз в карьере сыграет в третьем круге Australian Open. В 1/16 финала она поборется против третьей ракетки мира, американки Джессики Пегулы.

Ранее в третий круг Australian Open-2023 вышла первая ракетка Украины Ангелина Калинина. Также в следующую стадию турнира пробилась еще одна украинка Екатерина Байндль.

Напомним, единственный представитель Украины в мужском личном турнире Australian Open-2023 Алексей Крутых с боем вылетел на старте основной сетки.

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