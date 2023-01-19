Формула миру має зацікавити Китай - Єрмак

Керівник ОП зазначив, що у Формулі миру, як мінімум, два пункти є дуже важливими для Пекіну.

Україна сподівається, що Китай проявить інтерес до запропонованої президентом Володимиром Зеленським Формули миру, яка містить, щонайменше, два пункти, які є важливими для Пекіна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у ході свого онлайн-виступу у четвер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми сподівалися та сподіваємося, що ця ситуація зміниться (у позиції Китаю щодо війни РФ проти України – ред.). Ми бачимо можливість. І, передусім, ми бачимо цю можливість через Формулу миру, запропоновану президентом Зеленським. Оскільки, як мінімум, є два пункти, як ми знаємо, є дуже важливими для Китаю", - сказав він.

Єрмак висловив сподівання, що Китай "дуже серйозно погляне на ці наші пропозиції та, можливо, побачить свою участь чи й лідерство щодо деяких пунктів".

Окремо він вказав на те, що у Давосі перша леді Олена Зеленська передала документ з українською Формулою миру присутнім на форумі світовим лідерам, включаючи високопоставленого представника КНР.

"Ми чекаємо на реакцію Китаю", - додав Єрмак.

Нагадаємо, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

Що дав Давос Україні: як може наблизити перемогу форум?