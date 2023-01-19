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Формула миру має зацікавити Китай - Єрмак

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Формула миру має зацікавити Китай - Єрмак

Фото: ТСН.ua

Керівник ОП зазначив, що у Формулі миру, як мінімум, два пункти є дуже важливими для Пекіну.

Україна сподівається, що Китай проявить інтерес до запропонованої президентом Володимиром Зеленським  Формули миру, яка містить, щонайменше, два пункти, які є важливими для Пекіна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у ході свого онлайн-виступу у четвер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми сподівалися та сподіваємося, що ця ситуація зміниться (у позиції Китаю щодо війни РФ проти України – ред.). Ми бачимо можливість. І, передусім, ми бачимо цю можливість через Формулу миру, запропоновану президентом Зеленським. Оскільки, як мінімум, є два пункти, як ми знаємо, є дуже важливими для Китаю", - сказав він.

Єрмак висловив сподівання, що Китай "дуже серйозно погляне на ці наші пропозиції та, можливо, побачить свою участь чи й лідерство щодо деяких пунктів".

Окремо він вказав на те, що у Давосі перша леді Олена Зеленська передала документ з українською Формулою миру присутнім на форумі світовим лідерам, включаючи високопоставленого представника КНР.

"Ми чекаємо на реакцію Китаю", - додав Єрмак.

Нагадаємо, під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека
  • Продовольча безпека
  • Енергетична безпека
  • Звільнення всіх полонених і депортованих 
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій
  • Повернення справедливості
  • Протидія екоциду
  • Недопущення ескалації
  • Фіксація закінчення війни

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Дата публікації
Перегляди
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