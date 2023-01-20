В Черном море находится шесть вражеских кораблей с ракетами "Калибр"

На территорию Украины из акватории Черного моря направлено 40 крылатых ракет.

По состоянию на пятницу, 20 января, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из которых 6 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 40 ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

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Российская группировка в Средиземном море насчитывает 10 кораблей, из них 5 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

В течение суток в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

в Азовское море – 18 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор;

в Черное море – 26 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — напоминают в ВМС ВСУ.

Напомним, Береговая охрана США в течение нескольких недель следит за российским судном у Гавайских островов. Считается, что это судно предназначено для сбора разведданных.

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