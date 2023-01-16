В Румынии на пляже обнаружили двигатель ракеты

Фрагмент ракеты будет передан Министерству обороны страны.
В румынском уезде Констанца на пляже обнаружили двигатель ракеты.
Об этом пишет NewsMaker.
По информации источника румынского телеканала Digi24, фрагмент ракеты был обнаружен в районе пляжа Гура Портицей.
Что это за ракета, не уточняется. Эксперты также установили, что объект не опасен.
Напомним, на территории Молдовы была обнаружена боевая часть российской ракеты (фото).
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