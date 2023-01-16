В Румынии на пляже обнаружили двигатель ракеты

В румынском уезде Констанца на пляже обнаружили двигатель ракеты.

Об этом пишет NewsMaker.

По информации источника румынского телеканала Digi24, фрагмент ракеты был обнаружен в районе пляжа Гура Портицей.

Что это за ракета, не уточняется. Эксперты также установили, что объект не опасен.

Напомним, на территории Молдовы была обнаружена боевая часть российской ракеты (фото).

Читайте также: