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У Румунії на пляжі виявили двигун ракети

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
527
Час на прочитання
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У Румунії на пляжі виявили двигун ракети

Фото: скриншот з відео

Фрагмент ракети передадуть Міністерству оборони країни.

У румунському повіті Констанца на пляжі виявили двигун ракети.  

Про це пише NewsMaker.

За інформацією джерела румунського телеканалу Digi24, фрагмент ракети виявили у районі пляжу Гура Портіцей.

Що це за ракета, не уточнюється. Експерти також встановили, що об'єкт не є небезпечним.

Нагадаємо, на території Молдови виявили бойову частину російської ракети (фото).

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Дата публікації
Перегляди
527
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