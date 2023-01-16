У Румунії на пляжі виявили двигун ракети

У румунському повіті Констанца на пляжі виявили двигун ракети.

Про це пише NewsMaker.

За інформацією джерела румунського телеканалу Digi24, фрагмент ракети виявили у районі пляжу Гура Портіцей.

Що це за ракета, не уточнюється. Експерти також встановили, що об'єкт не є небезпечним.

Нагадаємо, на території Молдови виявили бойову частину російської ракети (фото).

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