"Путін контролює Росію на 20%" – ізраїльський політтехнолог

Президент-диктатор зараз віддає лише ті накази, у яких він впевнений, що їх дійсно виконають, а не проігнорують.

Президент Росії Володимир Путін до війни проти України "контролював країну відсотків на 80, а сьогодні – на 20.

Про це журналісту Дмитру Гордону розповів ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман.

Експерт зазначив, що наразі російський диктатор може віддавати лише ті накази, в яких він дуже впевнений, що їх буде виконано.

"Він чому так довго тягнув із цією мобілізацією? Він був не впевнений, що вийде, що послухають, що взагалі йому дадуть у телевізорі виступити. А раптом би не дали? От записали б – і не показали. І що б він робив тоді? І немає мобілізації", - зазначив Шейтельман.

За словами політтехнолога, деякі укази Путіна "видають" заднім числом. Наприклад, після деокупації Херсона Збройними силами України Путін взагалі не зробив ніякої заяви.

"Перший виступ Путіна після Херсона – знаєте, чому було присвячено?.. Тому, що він надає Мелітополю та Маріуполю звання міст військової слави за їхню протидію німецьким фашистам. Я це послухав... І кажу: "Стоп. Це зараз найважливіше? Нічого більш термінового немає?".. А далі вночі на сайті Кремля з'являються укази про надання Мелітополю і Маріуполю – це два різні укази – високого звання "місто військової слави" за перемогу над фашизмом німецьким. І тут я зрозумів: "Ну, звісно, це запис від 9 травня". У сенсі, вони до 9 травня це записували, а не показали, тому що вони Маріуполь не встигли взяти до 9 травня", – наголосив політтехнолог.

Друга хвиля мобілізації в Росії

В українській розвідці повідомили, що 15 січня Росія планує оголосити нову мобілізацію та набрати до 500 тис. бійців.

Російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський зазначив, що в Росії надалі триває ще перша хвиля мобілізації, хоча це й відбувається прихованими темпами. "Мобіки" – це остання зброя, що залишилася у президента Володимира Путіна у війні проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

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